Polizeibekannte Frau beißt einem Beamten in den Arm

Hannover - Zivilfahnder der Bundespolizei haben Montagabend eine 33-jährige Frau bei einem versuchten Diebstahl in einem Geschäft am Hauptbahnhof Hannover gestellt. Anstatt sich den Beamten später zu fügen, wurde die Frau aggressiv und biss zu.

Bei der Überprüfung auf der Polizeiwache wurde die wohnsitzlose Frau plötzlich gewalttätig, teilten die Beamten am Dienstag mit. Demnach beleidigte sie die anwesenden Beamten zunächst auf üble Weise. Anschließend griff sie unvermittelt einen Polizisten an und biss ihm kräftig in den linken Unterarm, bis dieser blutete. Mehrere Kollegen waren nötig, um die tobende Frau unter Kontrolle zu bringen.

Die polizeibekannte 33-Jährige wurde wegen mehrerer Gewalt- und Eigentumsdelikte zur Ermittlung ihres aktuellen Aufenthalts gesucht.

Auf Anordnung der zuständigen Richterin entnahm ein Amtsarzt zwangsweise eine Blutprobe von der Frau. Anschließend wurde die Frau in Polizeigewahrsam genommen. Bereits am Dienstag sollte sie dem Richter vorgeführt werden, hieß es weiter.

Der gebissene Kollege begab sich in ärztliche Behandlung.

kom

