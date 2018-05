Polizei fasst Mann nach angedrohter Gewalttat

Als ein junger Mann sagt, er sei radikalisiert worden und plane eine Gewalttat, alarmiert seine Familie die Polizei. Beamte fassen den 19-Jährigen. Was an der ganzen Sache dran ist, ist noch unklar.

Hannover/Bielefeld - Spezialkräfte der Polizei haben in Hannover einen 19-jährigen gebürtigen Jordanier gefasst, der mit einer noch nicht näher konkretisierten Gewalttat gedroht hat. Der in Bielefeld wohnende Mann habe im Familienkreis gesagt, er sei radikalisiert worden und wolle eine Gewalttat verüben, sagte ein Polizeisprecher.

Die Angehörigen informierten daraufhin am Dienstag in Bielefeld die Polizei, nachdem der junge Mann die Familie verlassen hatte. Niedersächsische Beamte nahmen den 19-Jährigen nach umfangreichen Ermittlungen am Mittwochnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover in Gewahrsam. Der Mann leistete demnach keinen Widerstand. Er war in Begleitung von zwei weiteren Männern. Ob diese in irgendeiner weise mit der Sache etwas zu tun haben, wird geprüft. Das Flüchtlingsheim wurde von Polizisten durchsucht.

Was der Mann genau vorhatte und wie ernst seine vorgebliche Drohung war, können die Fahnder noch nicht sagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Der Deutsche, der aus Jordanien stammt, hatte den Angaben nach bis Ende April eine Haftstrafe verbüßt.

