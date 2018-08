Parks und Grünanlagen leiden unter der Hitze

Hannover - Trockenheit und Hitze stellen die niedersächsischen Städte vor große Probleme bei der Bewässerung ihrer Grünflächen.

In Braunschweig werden derzeit pro Tag etwa 600.000 Liter Wasser benötigt, um zum Beispiel Parks zu bewässern, wie ein Sprecher der Stadt am Freitag mitteilte. Dies sei erheblich mehr als im Vergleich zu den Vorjahren in dieser Jahreszeit. Seit einer Woche helfen zudem 30 Freiwillige Feuerwehren beim Gießen.

Auch in Oldenburg wird die Trockenheit für viele der 70.000 Bäume im Stadtgebiet immer mehr zum Problem: Durch den Wassermangel verfärben sich immer mehr Blätter braun und fallen zu Boden. „Es ist zwar Hochsommer, doch beim Blick auf die Bäume könnt man meinen, der Herbst beginnt", sagt Uwe Ahlers vom Fachdienst Stadtgrünpflege. Auch in Oldenburg unterstützen mehrere freiwillige Feuerwehren die Stadt beim Bewässern.

Die Grünflächenpflege in Hannover arbeitet ebenfalls am Limit. Alle verfügbaren Kräfte würden sich um das Bewässern kümmern, sagte ein Sprecher der Stadt. Engpässe beim Wasser gebe es bislang nicht.

