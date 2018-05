Osnabrücker de Vries soll neuer LKA-Chef werden

Hannover - Schon Mitte März wechselte der bisherige LKA-Chef Kolmey in den Ruhestand. Sein Nachfolger? Bislang Fehlanzeige. Das könnte sich jetzt ändern - der Osnabrücker Polizei-Vizepräsident de Vries soll den Posten an der Spitze der Behörde übernehmen.

Nach Monaten ohne Präsidenten rückt die Neubesetzung an der Spitze des niedersächsischen Landeskriminalamtes näher. Als neuen LKA-Chef hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Osnabrücker Polizei-Vizepräsidenten Friedo de Vries vorgeschlagen.

Ein entsprechender Kabinettsbeschluss stehe aber noch aus, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Hannover. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung" und das Politikjournal „Rundblick" darüber berichtet. Unklar war zunächst, wann de Vries sein neues Amt antreten könnte. Mit dem Namen de Vries seien „angeblich Sozial- und Christdemokraten höchst einverstanden", schrieb der „Rundblick". Mitte März hatte Pistorius den bisherigen LKA-Präsidenten Uwe Kolmey (62) in den Ruhestand verabschiedet. Kolmey hatte die LKA-Leitung 2005 übernommen, seinen Polizeidienst hatte er vor mehr als 42 Jahren angetreten.

„Sie haben sich für die Sicherheit in Niedersachsen verdient gemacht", sagte Pistorius bei einem Festakt für Kolmey. "Sie haben diese Behörde entscheidend geprägt und dazu beigetragen, sie zukunftsfähig aufzustellen." Als junger Beamter sei Kolmey an der Fahndung nach RAF-Terroristen beteiligt gewesen, später rückte der islamische Terrorismus in den Fokus seiner Laufbahn und zum Ende habe das LKA wieder wegen einer Überfallserie nach drei Ex-RAF-Terroristen gefahndet - bislang ohne Erfolg.

Zunächst war es für viele auch innerhalb der Polizei schon ausgemacht, dass Polizeidirektor Axel Brockmann neuer LKA-Chef wird. Dieser aber wurde von Pistorius zum Landespolizeipräsidenten befördert. Für diese Personalie musste im Kabinett eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Derzeit leitet Vizepräsident Thomas Ring das LKA mit knapp 1100 Mitarbeitern.

De Vries soll so bald wie möglich offiziell vorgestellt werden. Der 53-Jährige begann Berichten zufolge seine Polizeilaufbahn im mittleren Dienst, wechselte dann in die gehobene Laufbahn und studierte an der Polizeiführungsakademie in Münster. Dann wurde er Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Wilhelmshaven, anschließend Chef des ersten Polizeikommissariats Oldenburg, schließlich Dezernatsleiter Personal bei der Polizeidirektion Oldenburg und dann Leiter der Oldenburger Kriminalinspektion. Seit dem 1. März 2010 ist er Polizei-Vizepräsident in Osnabrück. Der Vater von drei Kindern lebt in Osnabrück.

