Niedersachsen verstärkt Kampf gegen sexuelle Gewalt an Schulen

Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt"

+ © dpa Grant Hendrik Tonne (SPD, r), Kultusminister von Niedersachsen, und Dorina Kolbe (M.), Mitglied im Betroffenenrat, sowie Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), stehen zu Beginn der Fachtag „Schule gegen sexuelle Gewalt" nebeneinander. Auf dem Fachtag mit Schulleitungen geht es um Möglichkeiten in der Präventionsarbeit. © dpa

Hannover - Niedersachsen will den Schutz vor sexueller Gewalt an Schulen verstärken. Als zehntes Bundesland trat das Land am Donnerstag der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt" bei.