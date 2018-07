Niedersachsen und Bremen erwartet heiße Super-Sommerwoche

Ein Sonnenschirm steht am Sandstrand und im Hintergrund spielen zwei junge Männer im Wasser mit einem Ball.

Hannover - Niedersachsen und Bremen steht eine sehr warme Sommerwoche bevor.

„Am Montag ist schon der kühlste Tag der Woche", sagte Kristin Krone, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Erwartet werden 27 bis 31 Grad Celsius, nur an der Küste und im Harz bleibt es mit 22 und 25 Grad am Montag kühler.

Hoch „Helmut", das ab Mitte der Woche über dem Norden Deutschlands liegt, bringe dann heiße Luft, sagte die DWD-Meteorologin. Zwischen Emsland und Teutoburger Wald werden bereits am Dienstag 30 Grad erwartet. Die Höchstwerte liegen dann bei 33 Grad. Am Mittwoch erwartet der DWD mit bis zu 36 Grad den heißesten Tag.

Auch nachts kühlt es sich demnach nur wenig ab: In dieser Woche sinken die Temperaturen im Schnitt auf 17 bis 19 Grad. Örtlich seien auch 20 oder 21 Grad in der Nacht möglich, erklärte die Meteorologin. Solche Tropennächte, in denen die Werte nicht unter 20 Grad sinken, wird es laut der DWD-Vorhersage im Norden aber nicht andauernd geben.

dpa