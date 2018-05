Neuer Messengerdienst soll Polizisten die Kommunikation erleichtern

Auch für private Geräte

Hannover - Niedersachsens Polizisten können künftig über einen geschützten Messengerdienst mit Handys und Tablets Textnachrichten, Audio- und Videoaufnahmen mit Kollegen austauschen. Was viele Menschen schon länger als Standard auf ihrem Smartphone hätten, gebe es jetzt auch für die Bedürfnisse und hohen Standards der Polizei, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover bei der Vorstellung der App.