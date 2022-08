Männer attackieren Familie: Frau mit Baby massiv verletzt

Von: Fabian Raddatz

In diesem Zug wurde die Familie attackiert. © Bundespolizei Hannover

Bei einem Angriff auf eine Familie in einem Zug wird eine Mutter mit einem Baby auf dem Arm schwer verletzt. Einer der Täter konnte flüchten.

Hannover – Eine Familie mit drei Kindern aus Siegburg reiste am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr mit dem Zug von Uelzen nach Hannover. Das berichtet die Bundespolizei in Hannover. Auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hannover befand sich eine fünfköpfige Gruppe Männer. Ein Mann stieg in den Zug und schrie grundlos wild herum.

Der 30-jährige Familienvater bat ihn, sich ruhiger zu verhalten. Daraufhin warf der Schreihals aus der Gruppe eine Bierflasche in Richtung des Vaters, der aber zum Glück noch ausweichen konnte. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein zweiter Mann aus der Gruppe eine weitere Bierflasche, vom Bahnsteig aus, mit voller Wucht in den Zug warf.

Im Zug in Hannover: Männer attackieren Familie – Frau mit Baby auf Arm massiv verletzt

Diese traf die auf dem Boden sitzende Ehefrau (29) im Gesicht. Bei der brutalen Tat hatte die Frau noch ihr Baby auf dem Arm, welches zum Glück nicht getroffen wurde. Dann flüchteten alle Tatverdächtigen.

Bundespolizisten fahndeten nach den Männern und konnten den ersten Flaschenwerfer im Untergeschoss des Hauptbahnhofes erkennen und festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten.

Durch die Videoaufzeichnung im Hauptbahnhof gibt es jedoch Bilder von dem unbekannten Täter, schreibt die Bundespolizei. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau erlitt massive Verletzungen im Gesicht, unter anderem einen Nasenbeinbruch und Schnittverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei fuhr den Familienvater und die Kinder ebenfalls ins Krankenhaus.

