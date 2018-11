Haftbefehl gegen 27-Jährigen nach tödlicher Attacke mit Stichwaffe

Festnahme im Hauptbahnhof

Hannover - Nach einer tödlichen Attacke mit einer Stichwaffe in Hannover ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 27-Jährige steht im dringenden Verdacht, einen 39 Jahre alten Mann vor acht Tagen in der Nähe des Hauptbahnhofs lebensgefährlich verletzt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.