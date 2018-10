Polizei meldet zahlreiche Drogenfunde bei Großkontrolle

Hannover - Bei einer Großkontrolle zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität an der A30 haben Polizisten in zahlreichen Fahrzeugen Drogen gefunden.

Bei der Kontrollaktion nahe der Rastanlage Grönegau Süd (Landkreis Osnabrück) waren am Dienstag rund 100 Beamte im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Darunter waren auch Kräfte der niederländischen Polizei, der Bundespolizei, des Landeskriminalamtes (LKA) und des Zolls.

Bei der Überprüfung eines Fahrzeugs schlug ein Rauschgiftspürhund an - die Polizisten fanden in der Handtasche des Beifahrers 20 Gramm Marihuana. In einem anderen Auto wurden 1,3 Kilogramm Marihuana sichergestellt, der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. In mehr als zehn weiteren Fällen stellten die Beamten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und beschlagnahmten Haschisch und Marihuana. Neun Fahrern wurde Blut abgenommen, da sie vermutlich unter Drogeneinfluss standen.

Verdächtige Gepäckstücke wurden nicht nur von Diensthunden beschnüffelt, sondern auch in ein mobiles Röntgengerät gesteckt. Experten vom LKA untersuchten Proben möglicher Drogen direkt vor Ort in einem mobilen Labor auf die chemischen Bestandteile.

