GPS-Sender führt Polizei zu Fahrraddieben

Hannover - Weil ein pfiffiger E-Bike-Besitzer in Hannover sein Rad mit einem GPS-Sender versehen hatte, hat die Polizei eine Bande professioneller Fahrraddiebe fassen können.

Nach dem Diebstahl seines Fahrrads ortete der 23-Jährige sein E-Bike in einem anderen Stadtteil, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten fanden an der ermittelten Stelle einen Kleintransporter mit ukrainischem Kennzeichen, an dem bald darauf drei Männer im Alter von 34 bis 49 Jahren erschienen.

Die Beamte nahmen das Trio fest und fanden in dem Auto sowie bei der Durchsuchung einer Wohnung 17 gestohlene und bereits zum Transport zerlegte und verpackte Räder. Die Beute im Wert von 10.000 Euro wurde beschlagnahmt.

Zehn der Räder konnten inzwischen Diebstählen in Hannover zugeordnet werden, ein hochwertiger Fernseher stammte aus einem Einbruch im Raum Dresden. Das Trio wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Rubriklistenbild: © dpa