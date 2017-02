Frau läuft weggewehtem Müllsack hinterher und wird von Auto erfasst

Hannover - Tragischer Sturmunfall in Niedersachsen: Eine 77-jährige Frau ist im Kreis Osnabrück schwer verletzt worden, weil sie einem weggewehten Müllsack hinterher gelaufen ist.

Die Frau ging deswegen am Donnerstagabend in Quakenbrück auf die Straße und wurde dort von dem Auto eines 76 Jahre alten Fahrers erfasst. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Wegen des starken Sturmes gab es in ganz Niedersachsen bis zum Morgen weit über 100 Einsätze von Feuerwehren und Polizei. Zahlreiche Bäume fielen um und behinderten den Straßen- und Bahnverkehr. Über weitere Verletzte gab es zunächst keine Berichte.

Allein in Hannover mussten die Rettungskräfte etwa 70 Mal ausrücken, sagte ein Polizeisprecher. Dort kippte ein Baum auf die Oberleitung einer Stadtbahn.

Im Kreis Holzminden musste eine Kreisstraße wegen eines umgestürzten Baumes für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Auch in Bremen und den Regionen Lüneburg, Braunschweig und Göttingen gab es kleinere Sturmschäden, etwa durch herabgefallene Äste oder umgewehte Straßenschilder.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Nicolas Armer