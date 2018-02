Betrunkener rammt in Hannover ein Auto nach dem anderen

Hannover - Gleich neun Fahrzeuge hat ein Betrunkener bei einer Irrfahrt durch Hannover gerammt. Die Polizei nahm den Mann am Samstagabend fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Der 69-Jährige richtete erheblichen Schaden und wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf seiner knapp drei Kilometer langen Irrfahrt krachte er unter anderem in ein Wohnmobil, einen anfahrenden Bus, zwei Betonpoller auf dem Bürgersteig und sieben Autos. Nach dem letzten Unfall war sein Wagen so kaputt, dass er liegenblieb. - dpa

