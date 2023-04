Vermeintliche Handgranate im Zug stoppt Bahnverkehr in Teilen Niedersachsens

Eine vermeintliche Handgranate in einem Zug hat am Dienstagmorgen die Bundespolizei in Niedersachsen gefordert. Der Zugverkehr wurde massiv beeinträchtigt.

Hannover – Aufregung bei der Bundespolizei in Niedersachsen: Am Dienstagmorgen, 18. April 2023, sind die Beamten über eine Handgranate in einem Zug informiert worden. Eine Frau soll diese zwischen zwei Sitzen platziert haben. In Hannover habe sie den Zug verlassen. Teile des Hauptbahnhofs mussten gesperrt und der Zugverkehr gestoppt werden.

„Handgranate“ im Zug: Hauptbahnhof Hannover gesperrt, Zugverkehr in Niedersachsen teilweise gestoppt

Wie die Bundespolizei berichtet, sei es gegen 6:40 Uhr zu dem Großeinsatz gekommen. Eine 23-jährige Zeugin konnte in einem Zug eine finnische Staatsangehörige dabei beobachten, wie sie die täuschend echt aussehende, vermeintliche Handgranate in den Händen hielt und diese neben sich zwischen zwei Sitzplätzen platzierte. „In Hannover verließ die Finnin den Zug und ließ den Gegenstand liegen. Die Zeugin informierte das Zugpersonal und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab“, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Die Bundespolizei Hannover sperrte daraufhin Teile des Hauptbahnhofs und stoppte teilweise den Zugverkehr. Der betroffene Zug und auch Nachbarbahnsteige wurden sofort geräumt und abgesperrt. Gleichzeitig wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei gerufen. Nach kurzer Zeit wurde die vermeintliche Handgranate durch die Spezialisten untersucht.

„Handgranate“ im Zug stellt sich als Powerbank heraus: 38-Jährige wird mithilfe von Kameraaufzeichnungen gefunden

„Sodann gab es Entwarnung“, so die Beamten weiter. Bei dem Gegenstand handelte es sich nur um eine Powerbank, die einer scharfen Handgranate täuschend echt sieht. Das Ladegerät wurde sichergestellt und die Absperrmaßnahmen nach insgesamt knapp einer Stunde wieder aufgehoben werden. Auch der Zugverkehr konnte wieder in den normalen Betrieb übergehen.

Da die 23-Jährige eine Personenbeschreibung abgab und eine Videoauswertung der Kameraaufzeichnungen des Hauptbahnhofs stattfand, konnte die 38-jährige Finnin ausgemacht werden. Diese sei nach Angaben der Polizei in einen ICE nach Hamburg gestiegen. Am Bahnhof Hamburg-Harburg wurde die Frau gestellt. Gegen sie wird nun strafrechtlich wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt.