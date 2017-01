Vater soll Sohn Messer in den Bauch gerammt haben

Hameln - Ein Vater aus Hameln soll versucht haben, seinen Sohn mit einem Stich in den Bauch zu töten. Der 57-Jährige sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 29 Jahre alte Sohn wurde schwer verletzt. Er schwebt nach einer Notoperation aber nicht mehr in Lebensgefahr. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden unter Alkoholeinfluss stehenden Männer am Mittwochabend in der Wohnung des Vaters in Streit geraten. Die Auseinandersetzung sei dann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses eskaliert, sagte der Polizeisprecher.

Der Vater soll den Sohn dabei die Treppe hinuntergestoßen und ihm dann einen Gegenstand, vermutlich ein Messer, in den Bauch gerammt haben. Anschließend ging der 57-Jährige in seine Wohnung zurück.

Eine Bekannte der Familie fand den Schwerverletzten und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Vater wenig später fest. Der Mann war am Donnerstagvormittag noch nicht vernommen worden. Ob ein Haftbefehl beantragt werde, sei noch offen, sagte der Polizeisprecher.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa