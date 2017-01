Bombe: Strecke Hamburg - Harburg wird gesperrt 

Hamburg/Harburg - Wegen einer Bombenentschärfung in Hamburg-Wilhelmsburg kommt es am Donnerstagabend im Norden zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Ab etwa 18.30 Uhr wird nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Harburg und dem Hamburger Bahnhof kein Zug fahren können. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr. „Die Entschärfung wird voraussichtlich zwei Stunden dauern“, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis.

Die Bombe ist am Donnerstag in der Nähe des S-Bahnhofs in Wilhelmsburg gefunden worden. Das rund 450 Kilo schwere Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle entdeckt worden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Die Entschärfung sollte noch am Abend erfolgen. Aufgrund der Streckensperrung beginnen und enden alle Züge des Metronom im Bahnhof Hamburg-Harburg. Das teilt Björn Pamperin von der Metronom Eisenbahngesellschaft mit. In dieser Zeit wird außerdem der S-Bahnverkehr der Linien S3 und S31 wird zwischen Hammerbook und Harburg Rathaus unterbrochen. Bereits ab 17.45 Uhr ist der Ausstieg in Wilhemsburg nicht mehr möglich. Ein Busersatzverkehr wird nicht eingerichtet werden können. „Schon jetzt sind die Straßen voll“, erklärt Bahnsprecher Meyer-Lovis gegen 17.45 Uhr.

Ersatzverbindungen können daher sowohl von der Deutschen Bahn als auch vom Metronom nicht angeboten werden.

Die zweite Bombe in an einem Tag

Wenige Stunden zuvor war im Harburger Binnenhafen bei Taucharbeiten eine etwa 1000 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Diese soll laut Polizeiangaben am Freitagmorgen um 9.30 Uhr entschärft werden. Hierzu werden ab 8 Uhr alle Wohnhäuser in einem Umkreis von 1300 Metern evakuiert. Auch hier wird der Fern-Nah- und S-Bahnverkehr betroffen sein.

dpa/jom

