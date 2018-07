Hallenbrand in Westerstede: 27 Menschen im Krankenhaus

Westerstede - Wegen eines Feuers in einer Halle in Westerstede im Landkreis Ammerland sind 27 Menschen ins Krankenhaus gekommen.

Laut Polizei entwickelte sich der Brand in der landwirtschaftlich genutzten Halle in der Nacht zu Freitag, Maschinen und Dünger standen in Flammen. Die Ursache hierfür war zunächst unklar.

Drei Anwohner meldeten das Feuer und begannen selbst mit dem Löschen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort und löschte etwa drei Stunden lang.

20 Feuerwehrkräfte und vier Angestellte des Betriebes wurden vorsorglich ebenfalls in Krankenhäuser gebracht: Weil Dünger brannte, könnten sie gesundheitsschädliche Gase eingeatmet haben, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Sachschaden wurde auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

dpa

