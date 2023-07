Statt Sahara-Sommer heute Sturm und Gewitter: Unwetter drohen in Niedersachsen

Von: Lia Stoike

Am Samstag wirft das Wetter in Niedersachsen die Menschen ordentlich von links nach rechts. Zuerst ist das Niedersachsen-Wetter brütend heiß, dann kommt das Unwetter.

Update vom 16. Juli 2023, 11:45 Uhr: Statt Sahara-Sommer des vergangenen Samstags ziehen heute Sturm und Regen über Niedersachsen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einem Lagebericht vor Wind- und Sturmböen sowie vereinzelten Gewittern. „An der Südflanke eines Tiefs westlich von Norwegen wird mit einer kräftigen westlichen Strömung warme Meeresluft nach Niedersachsen und Bremen geführt“, heißt es im Bericht. Sturmböen, die bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen können, können vor allem an der Nordseeküste auftreten. Ab dem Nachmittag sollen diese abseits der Inseln allerdings nachlassen.



„Heute Mittag und Nachmittag wechselnd bewölkt“, so der DWD. In der Südosthälfte guckt sogar zwischendurch die Sonne raus. Von der Ems bis zu Elbe kann es zu einzelnen Schauern kommen, selten auch zu kurzen Gewittern. Die Höchstwerte in Ostfriesland liegen bei um die 23 Grad Celsius. Vom Weserbergland bis zum Wendland wird es sogar wärmer, zwischen 25 und 27 Grad. In der Nacht zum Montag ist es teils wolkig, teils klar, vereinzelt kann es an der Nordsee wiederholt zu Schauern kommen. Tiefstwerte liegen nachts 12 bis 16 Grad. An der Nordsee weht weiterhin ein frischer bis starker Südwestwind. Im Binnenland flaut der Wind ab.

Wetter in Niedersachsen: Bis zu 33 Grad in Niedersachsen – Gewitter drohen am Nachmittag

„Heute führt das Frontensystem eines Tiefs bei den Britischen Inseln eine sehr warme bis heiße und gewitterträchtige Luft nach Niedersachsen und Bremen heran“, so der DWD in seinem aktuellen Lagebericht zum Wetter in Niedersachsen. Am Vormittag ist es im Südosten zunächst wolkig, dann ziehen ab nachmittags teils kräftige Schauer mit Starkregen und auch unwetterartige Gewitter über das Land, teilweise mit Hagelschauern. Es werden vereinzelt schwere Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde beim Niedersachsen-Wetter erwartet.

Ein Hitze-Hammer bringt am Samstag bis zu 33 Grad auf die Thermometer in Niedersachsen. Ab nachmittags drohen Unwetter mit Hagel. (Symbolbild) © dpa/Lars Penning/Julian Stratenschulte

Tagsüber kann es an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, besonders im Wendland und um Helmstedt sowie Wolfsburg zu stärker Wärmebelastung kommen. Während im Inland, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt bis zu 33 Grad erwartet werden, saust auch das Thermometer in Ostfriesland und den Ostfriesischen Inseln auf 26 Grad hoch.