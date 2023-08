Häusliche Gewalt wird auf dem Land seltener angezeigt

Von: Katia Backhaus

Anlaufstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt sind auf dem Land oft weiter verstreut als in der Stadt. © dpa

Der Deutsche Landfrauenverband geht davon aus, dass häusliche Gewalt auf dem Land eher verschwiegen wird als in der Stadt.

Hannover – Häusliche Gewalt wird in vielen Fällen nicht angezeigt, vor allem auf dem Land. Der Deutsche Landfrauenverband nimmt an, dass das sogenannte Dunkelfeld – also die Zahl der nicht angezeigten Taten – im ländlichen Raum größer ist als in Städten. Es sei davon auszugehen, dass „durch die engere Verbundenheit und Bekanntheit untereinander bei gleichzeitiger Anonymität durch weitläufigeres Wohnen häusliche Gewalt eher verschleiert wird“, heißt es in einem Positionspapier des Bundesverbands.

„Man neigt ja dazu, zu glauben: Bei uns ist die Welt noch in Ordnung“, sagt Ilka Holsten-Poppe. Sie ist Beisitzerin für Frauen- und Gesellschaftspolitik beim Niedersächsischen Landfrauenverband. Dabei gebe es auf dem Land ähnlich viele Fälle häuslicher Gewalt wie im städtischen Raum. Der Unterschied liege vor allem in der Tatsache, dass Täter oder Täterinnen seltener angezeigt werden.

„Dann weiß jeder, was bei uns Sache ist“

Dafür gebe es verschiedene Gründe, sagt Holsten-Poppe. Zum Beispiel die Angst vor der Offenbarung im sozialen Umfeld: „Man überlegt stärker: Will ich mich outen? Dann weiß jeder im Ort, was bei uns Sache ist.“ Zugleich führe die größere Nähe in der Nachbarschaft nicht unbedingt dazu, dass Probleme schneller angesprochen würden. Wenn die Beschuldigten auch noch eine wichtige Rolle im Ortsgefüge einnehmen, zum Beispiel im Verein oder in der Lokalpolitik, falle das noch schwerer. „Da werden Fassaden eingerissen“ – davor scheuten viele zurück, sagt Holsten-Poppe.

Auch die räumlichen Gegebenheiten auf dem Land seien zum Nachteil für Betroffene: Wer fürchte, erkannt zu werden, fahre lieber zur übernächsten Beratungsstelle – gerade bei Flächenlandkreisen könne das bedeuten, sehr weite Wege bewältigen zu müssen. Außerdem sei die Hilfestruktur auf dem Land nicht so gut ausgebaut wie in der Stadt.

Positionspapier fordert Verbesserungen

Der Deutsche Landfrauenverband fordert deshalb in seinem Positionspapier, die Situation zu verbessern. Speziell für den ländlichen Raum müssten zum einen Angebote vor Ort ausreichend und verlässlich finanziell abgesichert werden. Zum anderen sollten Kommunen flexible Hilfestrukturen und bedarfsgerechte Angebote entwickeln und verstetigen, zum Beispiel in mobiler oder digitaler Form.

Holsten-Poppe ist wichtig, dass auch die Präventionsarbeit gestärkt wird. So sollten Kinder in der Schule darüber aufgeklärt werden, was häusliche Gewalt ist. Außerdem dürfe diese nicht als Frauenproblem verstanden werden, sondern als gesamtgesellschaftliches Problem.

Vorbild „Land-Grazien“ in Schleswig-Holstein Möglichst flexibel und unauffällig Unterstützung anzubieten ist das Ziel der „Land-Grazien“, einer mobilen Beratungsstelle für Frauen und Kinder in Krisensituationen in Schleswig-Holstein. Statt fester Räume nutzt das Team für die Beratung einen umgebauten Van – und kann so zum Beispiel den Spielplatz oder einen anderen unauffälligen Ort anfahren.