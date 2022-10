Hacker greifen kommunalen Energieversorger Enercity in Niedersachsen an

Von: Johannes Nuß

Der kommunale Energieversorger Enercity in Niedersachsen ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die kritische Infrastruktur konnte geschützt werden.

Hannover/Unterföhring – Hacker haben am Mittwoch, 26. Oktober 2022, den regionalen Energieversorger Enercity in Niedersachsen in Hannover angegriffen. Enercity ist einer der größten regionalen Stromversorger in Deutschland. Wie die Nachrichtengantur dpa unter Berufung auf das Unternehmen berichtet, sei der Kundenservice eingeschränkt verfügbar und nicht alle IT-Systeme in vollem Umfang nutzbar.

Hacker-Angriff auf Energieversorger Enercity: Kritische Infrastruktur nicht betroffen

Wie es auf der Webseite des Unternehmens heißt, könne es aufgrund dessen zu kleineren Einschränkungen kommen. Die kritische Infrastruktur sei aber nicht betroffen. „Unsere Sicherheitssysteme haben umgehend reagiert, sodass größerer Schaden vom Unternehmen abgewendet werden konnte“, hieß es. Die kritische Infrastruktur sei nicht betroffen, die Netze und Kraftwerke liefen stabil und die Versorgungssicherheit sei gewährleistet.

Deutschlands größter regionaler Energieversorger Enercity ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

„Wir versorgen alle unsere Kundinnen und Kunden“, hieß es. Enercity ist einer der größten kommunalen Versorger in Deutschland und ist aus den Stadtwerken Hannover hervorgegangen.

Energieversorger Enercity im Hacker-Visier: Allianz warnt vor Gefahren von Hackerangriffen in Deutschland

Die Gefahr der Online-Erpressung für Unternehmen, Behörden und kritische Infrastruktur wird nach Einschätzung des Versicheres Allianz in den nächsten Jahren zunehmen. Außerdem steige im Zuge des Ukraine-Kriegs auch das Risiko von Cyberattacken „durch Nationalstaaten“, schreiben die Fachleute des Allianz-Industrieversicherers AGCS in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Cyber-Report.

Die Fälle von Online-Erpressung nehmen demnach nicht nur zahlenmäßig zu. Auch der Schaden für die attackierten Institutionen wird größer, und nicht nur finanziell. „Doppel- und Dreifach-Erpressungsangriffe sind jetzt die Norm“, sagte Scott Sayce, der Leiter der Cyberversicherungssparte bei AGCS.

Hacker greifen Energieversorger Enercity an: Risiko von Spionage, Sabotage und Cyber-Angriffen

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geht die AGCS davon aus, dass das Risiko von Spionage, Sabotage und Cyber-Angriffen gegen Unternehmen mit Verbindungen zu Russland und der Ukraine sowie zu Verbündeten und Unternehmen in Nachbarländern steigt. Staatlich unterstützte Cyberangriffe könnten sich gegen kritische Infrastrukturen, Lieferketten oder Unternehmen richten, heißt es in dem Bericht.

„Bislang hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch nicht zu einem nennenswerten Anstieg der Ansprüche aus Cyberversicherungen geführt, aber er deutet auf ein potenziell erhöhtes Risiko durch Nationalstaaten hin“, sagte Sayce. Aus welcher Richtung der Hackerangriff auf den Energieversroger Enercity kommt, wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht mitgeteilt. (mit Material der dpa)