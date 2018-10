Spukvilla und Geisterfrau: Diese Orte und Geschichten aus der Region sind zum Gruseln

Von Mara Schumacher. Wir haben unsere Leser gefragt, welche Orte sie in ihrer Region besonders gruselig finden oder ob sie Schauergeschichten kennen, die sie erzählt bekommen haben. Das sind die Ergebnisse - passend zu Halloween. ☺

„In Kirchdorf gab es den Hexenberg als ich noch Kind war. Dort wurde im Winter immer Schlitten gefahren. Mitten auf der Rodelbahn stand ein alter Baum und es hieß damals, wer gegen den Baum fährt, der wird verzaubert.“

„Es gibt in Verden doch die Legende um die Geisterfrau, die sich von betrunkenen Männern ein Stück mittragen lässt. An der Reeperbahn unten. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Sie wurde auch schon öfter bei den Allerwiesen gesehen. Als weiße Geistergestalt.“

„Ich bin Etelsenerin und wir Kids liebten das Schloss. Da kam man nur rein, wenn man die ‚richtigen anderen Kids‘ kannte... Im Schloss kannte ich alles, aber genauso toll war das Mausoleum.“

„Uns haben sie damals erzählt im Schlosspark Etelsen wohnt eine Hexe, die Kinder frisst.“

„Die kleine Kapelle im Schlosspark Etelsen, wo die Löwen drin waren, da lagen damals auch noch Knochen. Voll umheimlich.“

„Meine Mutter hat uns erzählt (damit wir nicht zum Baggersee bei der Fischerhütte in Cluvenhagen gehen), dass ein Bus mit vielen Menschen in den Baggersee gefahren ist und alle Menschen noch im Bus sind. Schwimmen sind wir eh nie gegangen, aber trotzdem zum See gefahren. Uns wurde auch erzählt, dass in der Aller gefährliche Fische leben. Also Fantasie hatten die Mütter.“

„Gruselig ist sicher die Geschichte um die Köpfung von 1.000 Sachsen bei Verden durch Kaiser Karls Truppen.“

„Als ich noch Kind war, hat man immer erzählt, dass im Jeebel (Weyhe) ein Mann mit verbranntem Gesicht unterwegs ist und nachts durch die Fenster von Häusern schaut.“

„In Riede soll es einen großen unheimlichen Hund mit glühend roten Augen gegeben haben, der aus dem Nichts auftauchte und genauso schnell wieder verschwunden war.“

„Unheimlich finde ich die Ruine am Krankenhaus in Verden vorbei.“

„Friedhof Daverden, die alten Gruften mit offenen Särgen. War echt schaurig und war ja alles offen.“

„Die Geistervilla in Verden.“

„Auf der B215 zwischen Geestefeld und Stedebergen soll eine Frau im weißen Gewand erscheinen, wenn man dort mit überhöhter Geschwindigkeit nachts fährt. Sie soll vor dem Auto erscheinen und durch die hohe Geschwindigkeit wird man sie überfahren. Es soll einen wahrnehmbaren Knall geben. Man soll nicht ausweichen und nicht aussteigen.“

„Harms Holt bei Nacht, der Wald zwischen Drentwede und Heiligenloh. Wegen der hellen Stämme im Scheinwerferlicht.“

„Es gab das Gerücht, dass nachts zwischen Rehden und Dickel eine Frau am Straßenrand auftaucht. Wenn man nicht anhält, um sie mitzunehmen, taucht sie in deinem Auto auf und greift dir in das Lenkrad, damit du einen Unfall baust.“

„Seit Jahrzehnten hält sich ein Mythos in der Ortschaft Borstel in Verden. Dort gibt es einen alten Schießplatz/eine alte Schießanlage der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg. Einige Anwohner haben berichtet, dort von Mal zu Mal Gestalten in Wehrmachtsuniform gesehen zu haben und auch geglaubt, Schüsse zu hören. Das Gelände ist abgesperrt und der Zutritt ist natürlich verboten, lange Zeit war das Areal in der Hand des Bundes, nun gehört es der Stadt Verden. Auch ältere Anwohner von Borstel berichten von seltsamen Vorkommnissen, sowie von geisterartigen Gestalten. Beweise gibt es hierfür nicht, dennoch jagt es einem als Anwohner doch schon einen Schauer über den Rücken.“

„In Damme gibt‘s den Mordkuhlenberg. Was da passiert ist, verrät der Name bereits.“

„Oder der Berg in Lemförde, wo alles rückwärts hoch rollt.“

