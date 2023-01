Viele Grundsteuererklärungen fehlen: Nur noch wenige Tage bis zur Abgabefrist

Von: Andree Wächter

Der Plan fürs Wochenende: Grundsteuer ans Finanzamt melden. Am Dienstag, 31. Januar, endet die schon verlängerte Frist zur Abgabe.

Hannover – Die Zahl ist erschreckend und gleichzeitig ein Indikator dafür, wie beliebt alles rund um Steuern und Steuererklärungen ist. Ein Drittel der Grundsteuererklärungen in Niedersachsen fehlen noch. Die bereits verlängerte Abgabefrist endet am Dienstag, 31. Januar. Eine weitere Verlängerung der Frist ist nicht in Sicht. Ursprünglich war die Deadline der 31. Oktober 2022.

Konkret waren bis Anfang der Woche 64,9 Prozent der Erklärungen eingegangen, wie das Finanzministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte. Knapp 200.000 Erklärungen gingen demnach in Papierform ein, der Großteil elektronisch. Grundsätzlich ist die Abgabe auch ohne Elster möglich. Vor knapp einem Monat waren rund 55 Prozent eingegangen. Laut dem Finanzministerium nimmt Niedersachsen in Ländervergleich eine Spitzenposition ein.

Grundsteuererklärungen: Verlängerung der Abgabefrist nicht möglich

Finanzminister Gerald Heere (Grüne) sagte: „Eine erneute Verlängerung der Abgabefrist ist nicht möglich. Die Finanzverwaltung muss bis Ende 2023 den Großteil der 3,5 Millionen Grundstücke bewerten, damit den Gemeinden rechtzeitig die notwendigen Grundlagen für die Erhebung der Grundsteuern ab 2025 vorliegen.“ Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. 2020 lag das Steueraufkommen für bebaubare und bebaute Grundstücke in Niedersachsen bei 1,43 Milliarden Euro.

Nach der Grundsteuerreform müssen Millionen Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer eine Grundsteuerklärung abgeben. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023. © Jens Büttner/dpa

„Nach den Erfahrungen bei anderen Steuerarten wird die Anzahl der eingehenden Steuererklärungen kurz vor und in den Wochen nach dem Ende der Abgabefrist erheblich ansteigen“, hieß es vom Finanzministerium. Im Anschluss daran würden die Finanzämter schriftlich an die Abgabe erinnern. Nach der Erinnerung stünden Verspätungszuschläge und Zwangsgelder als Möglichkeiten an. Konkrete Summen oder Zeitpläne konnte das Ministerium nicht nennen.

Die Handwerkszeitung schreibt: „Beim ersten Versäumnis betrage das Zwangsgeld zwischen 25 und 250 Euro, manchmal auch mehr. Ein einzelnes Zwangsgeld darf einen Betrag von 25.000 Euro nicht übersteigen.“

Gründe für die Neuberechnung der Grundsteuer

Die Grundsteuer muss neu berechnet werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht die gesetzlichen Regelungen zur Grundsteuer für unvereinbar mit dem allgemeinen Gleichheitssatz der Verfassung erklärt hat. Ab dem 1. Januar 2025 kann die Grundsteuer nur noch nach neuem Recht erhoben werden.

„Eine Erhöhung des Grundsteueraufkommens ist nicht Ziel der Landesregierung“, erklärt Minister Heere weiter. Gleichwohl wird und muss es durch die Reform zu Belastungsverschiebungen kommen. Das kann sowohl zu einem Mehr als auch zu einem Weniger an Steuern für den Einzelnen führen.

Die Grundsteuer wird noch auf Basis von sehr alten Grundstückswerte berechnet: Im Westen stammen die Daten aus dem Jahr 1964, im Osten sogar von 1935. Mit der Realität haben diese Angaben nichts mehr zu tun.