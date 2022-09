Grüne dringen auf schnelle Entlastung: SPD und CDU „unverantwortlich“

Von: Sebastian Peters

Die Grüne Fraktionschefin Julia Willie Hamburg fordert von der SPD und CDU noch vor der Landtagswahl am 9. Oktober ein Entlastungspaket zu beschließen.

Hannover – Die Grünen im niedersächsischen Landtag haben SPD und CDU aufgefordert, wegen der Energiekrise noch vor der Landtagswahl am 9. Oktober ein Entlastungspaket zu beschließen. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sagte am Donnerstag in Hannover, sie finde es „vollkommen unverantwortlich“, dass SPD und CDU dies erst nach der Wahl klären wollten. „Denn wir wissen, wir haben eigentlich schon jetzt keine Zeit mehr.“ Bis zur Auszahlung von Fördergeld könne es Monate dauern.

In der kommenden Woche kommt der Landtag zum letzten Mal vor der Wahl zusammen. Die Grünen schlagen vor, dann den Verwendungszweck des Corona-Sondervermögens auf Maßnahmen zur Linderung der Energiekrise zu erweitern. So könnten schnell rund 2,8 Milliarden Euro bereitgestellt werden, die bisher nicht ausgegeben worden seien.

Das CDU-geführte Finanzministerium verwies indes darauf, dass dieses Geld fest für die Pandemie-Bewältigung verplant sei, unter anderem für Impfzentren, Tests und Entschädigungen. Außerdem gebe es verfassungsrechtliche Bedenken bei einer Ausweitung des Verwendungszwecks. Für einen Nachtragshaushalt zur Finanzierung von Energie-Entlastungen gebe es bis zur Wahl nicht mehr genügend Zeit.