Großeinsatz der Feuerwehr: Lackfabrik steht plötzlich in Flammen

Rund 160 Feuerwehrleute im Einsatz

+ © Andre van Elten Eine Lackfabrik forderte die Einsatzkräfte der Feuerwehr die ganze Nacht. © Andre van Elten

Eine Lackfabrik in Rastede stand in der Nacht zu Mittwoch in Flammen. Eine Lagerhalle ist dabei komplett abgebrannt. Rund 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.