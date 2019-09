Mehrfamilienhaus in Delmenhorst brennt - Warnung der Feuerwehr

Mehrfamilienhaus in Delmenhorst brennt.

In Delmenhorst ist am Sonntag ein Großbrand ausgebrochen. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach ersten Angaben der Großleitstelle Oldenburger Land ist in Delmenhorst ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Die L875, ist im Bereich Stedinger Straße bis Wittekindstraße zwischen Weberstraße und Mühlenstraße beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In der Wittekindstraße in Delmenhorst brennt ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehr als 40 Bewohner mussten evakuiert werden.

+ In Delmenhorst brennt in der Wittekindstraße ein Mehrfamilienhaus. © Günther Richter

Schuppen in Delmenhorst brennt

Bereits am Samstagabend war es zu einem Brand eines Schuppenkomplexes in Delmenhorst gekommen. Beim Eintreffen stellten die eingesetzten Polizeibeamten starke Rauchentwicklung hinter einem Wohngebäude fest. Aus einem dort befindlichen Schuppenkomplex stiegen Flammen auf. Bei dem Schuppenkomplex handelt es sich um ein längliches, einstöckiges Gebäude in dem sich fünf einzelne und von einander getrennte Räume befinden, welche überwiegend als Abstellräume von den Anwohnern genutzt werden.

Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die Wohngebäude verhindert werden. Die Wohnungen sowie ein direkt angrenzendes Gebäude wurden jedoch für die Löscharbeiten evakuiert. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz haben sich insgesamt 44 Kräfte der Feuerwehr (Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Stadt, Ortsfeuerwehr Süd; Feuerwehr Hasbergen in Bereitschaft) sowie ein Einsatzleiter befunden.

