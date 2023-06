Großalarm in Steinkirchen: Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand

Von: Sebastian Peters

Bei einem Brand in Steinkirchen (Stade) richtete das Feuer einen Sachschaden von rund 500.000 Euro an. Nun ermittelt die Polizei, wie es zum Unglück kam.

Stade – Am Dienstagmorgen, 13. Juni 2023, gegen 09:14 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Brand einer Wohnung in der Straße Bürgerei in Steinkirchen gemeldet. Das Feuer sprang auf den Dachstuhl über. Es wurde Großalarm ausgelöst.

Dachstuhlbrand in Steinkirchen: Feuer greift auf umliegende Gebäude über

Neben den Ortwehren aus Grünendeich, Guderhandviertel, Hollern, Mittelnkirchen und Steinkirchen wurden die Drehleitern aus Harsefeld und des Ersten Zuges der Stader Feuerwehr alarmiert. Eine Bewohnerin der Wohnung bemerkte rechtzeitig den Brandgeruch und konnte sich aus der Wohnung befreien.

Das Feuer hat das Dach des Hauses stark beschädigt © Polizeiinspektion Stade

In einem Anbau der Wohnung im zweiten Obergeschoss brach aus bisher ungeklärter Ursache das Feuer aus und griff auf den Dachstuhl über. Über die Drehleiter konnten die Feuerwehrleute den Brand von oben bekämpfen.

Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehren brannten das Dach und Teile der Wohnung aus. Durch das Löschwasser wurden auch andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen der Polizei und Feuerwehr entstand ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro. Auch ein Imbiss im Erdgeschoss des Gebäudes kann derzeit nicht betrieben werden.

Brandursache unklar: Ermittlungen nach Wohnungsbrand in Steinkirchen

Die Straße Bürgerei wurde rund um den Brandort gesperrt. Es entstanden leichte Verkehrsbehinderungen im Ort. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Erst nachdem die Löscharbeiten gegen Mittag beendet wurden, konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Tatortermittler sperrten den Brandort ab und nahmen vor Ort erste Hinweise zur Brandursache auf. Genauere Ergebnisse werden jedoch erst nach den Untersuchungen der Brandexperten der Polizei erwartet, die in den nächsten Tagen erfolgen werden.