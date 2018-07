„Parkranger“ und „Müllscouts“ achten beim Grillen auf Recht und Ordnung

Hannover - Nach dem Feierabend mit Freunden zum Grillen in den Park - das ist in diesem Super-Sommer eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in den Städten.

Viele Kommunen haben extra gemauerte Grills und Plätze ausgewiesen. Das unerlaubte Grillen - das „Wildgrillen“ - wird dort geahndet, wo ein ausdrückliches Verbot gilt: Landschaftsschutzgebiete und Friedhöfe sowie Waldgebiete sind tabu. Wegen der Trockenheit wurde in einigen Wäldern bereits die höchste Brandgefahrstufe ausgerufen. In manchen Städten sind „Parkranger“ oder „Müllscouts“ unterwegs, um Grillfreunde zu informieren und schon mal mahnend anzusprechen. Der Müll ist zudem ein Reizthema, auf das Kommunen und Anwohner gleichermaßen verstimmt reagieren.

In Hannover ist Grillen in den öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen erlaubt. Allerdings ist dabei ausschließlich Holzkohle in feuerfesten, mobilen Grillgeräten zu verwenden, der Grill außerhalb des Kronenbereiches von Bäumen zu betreiben, die Holzkohle nach dem Grillen vollständig zu löschen und mit dem übrigen Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Verboten ist das Grillen außerhalb öffentlicher Park- und Grünanlagen, auf Spielplätzen und Friedhöfen in Wäldern. Auch im Maschpark, im Großen Garten oder im Berggarten sowie in den Landschaftsschutzgebieten muss der Grill aus bleiben. „Die Stadt Hannover zieht Information und Belehrung eventuellen Bußgeldern vor. Und das hat bislang auch gut geklappt“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

In Bremen wie auch in Hannover informiert eine Website über Grillplätze und Auflagen. Die ist auch für Handys optimiert und richtet sich vor allem an grillaffine junge Leute. „Auf öffentlichen Grünflächen und an ausgewiesenen Badestränden gilt: Sofern die Beschilderung nichts Gegenteiliges besagt, ist das Grillen gestattet. Dies gilt jedoch nur, wenn ihr ein adäquates Grillgerät nutzt. Der Gebrauch von Einweggrills ist untersagt, da diese die Grünflächen beschädigen“, heißt es auf der Seite. Wie in vielen Kommunen sorgt in Bremen der Müll nach der Grillparty für Ärger. Insbesondere an den Hotspots Werdersee und Osterdeich gebe es Probleme, sagte der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann. „Wir setzen dazu „Müllscouts“ ein, die Flyer verteilen und die Griller ansprechen. Das klappt gut. Zudem haben wir größere Mülltonnen dort aufgestellt und gemauerte Grills installiert.“

Auch in Oldenburg sind Einweggrills, die auf dem Boden stehen, verboten. Öffentlich ausgewiesene Grillmöglichkeiten gibt es dort am Kleinen Bornhorster See (Betreiberin ist die Stadt), Tweelbäker See (unter Regie eines Bürgervereins) und im Stadtteilpark Swarte Moor, wo nur Tische und Bänke vorhanden sind (Betreiberin ist die Stadt). Wer dort grillt, wo es ausdrücklich untersagt ist, riskiert ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro. „Tatsächlich kommt es aber nur ganz selten zu Sanktionen: So hat das Amt für Umweltschutz und Bauordnung im vergangenen Jahr nur in einem Fall ein Bußgeldverfahren angeschoben, weil beim Grillen der Rasen auf einem Gelände in einem Landschaftsschutzgebiet geschädigt wurde“, sagte Stephan Onnen, vom Pressebüro der Stadt Oldenburg.

In Göttingen wird das Grillen in allen größeren Grünanlagen akzeptiert. Um Unfälle und Verschmutzungen zu vermeiden, wurden in den vergangenen Jahren in den großen Grünanlagen - Schillerwiesen, Cheltenhampark, Kiessee, Levin'scher Park, Klosterpark, Sieben-Morgen-Wiese, Gartetalbahnhof - Grillaschebehälter aufgestellt. 2017 gab es nur zwei Anzeigen wegen Grillens beziehungsweise offenen Feuers auf freien Flächen, die zu Bußgeldern führten. Wie in den meisten anderen Städten nervt auch in Göttingen oft der Müll: „Die Grünanlagen werden in den letzten Jahren spürbar mehr genutzt. Das wirkt sich auch auf Müll, Vandalismus und Lärm aus“, betonte Stadtsprecher Dominik Kimyon. „Vor allem Einmalgrills werden einfach an Ort und Stelle liegen gelassen. Sie verbrennen die Grasnarbe, stellen eine Gefahr für spielende Kinder dar und sorgen für enorme Müllberge.“

dpa