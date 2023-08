Gewitter in Niedersachsen im Anmarsch: Hitze und Schauer am Wochenende erwartet

Von: Andree Wächter

Der Sommer kommt zurück. Am Wochenende wird das Wetter in Niedersachsen größtenteils sonnig und warm. Örtlich könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Hannover – Das erste Wochenende nach den Sommerferien in Niedersachsen und Bremen wird sommerlich – zumindest von den Temperaturen her. Am Freitag und Sonnabend bewegt sich das Thermometer zwischen 24 und 31 Grad. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es örtlich beim Wetter in Niedersachsen Regen oder Gewitter geben. An beiden Tagen soll die Sonne sechs Stunden scheinen, sagt Wetteronline.de. Zu dieser Einschätzung kommen auch Wetter-Apps.

Hitze und Gewitterpotential: Das Niedersachsen-Wetter am Wochenende

Das Niedersachsen-Wetter am Freitag beginnt in mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Tagesverlauf ist es laut DWD wechselnd bewölkt und es gibt nur noch einzelne Schauer. Von Süden her lockern die Wolken auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad an der Küste und 29 Grad in Göttingen, auf den Inseln um 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Sonnabend bei wechselnder Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei, Tiefsttemperaturen um die 18 Grad.

Der Sommer kommt am Wochenende in Niedersachsen zurück. Bis dahin kann es regnen und Gewitter geben. (Symbolbild). © Die Videomanufaktur/Imago

Wetter in Niedersachsen wird wieder sommerlich: Wochenende mit Sonne und kein Regen

Am Sonnabend zunächst heiter und trocken. Im Tagesverlauf von der Nordsee zunehmend stärker bewölkt und es kann regnen. Örtlich sind auch Gewitter möglich, so der DWD. Sonst weiterhin recht freundlich und meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen um 24 Grad auf den Inseln, 29 Grad in Bremen und bis zu 31 Grad im Raum Göttingen. Schwacher, teils mäßiger, von Südost auf West drehender Wind. In der Nacht zu Sonntag abziehende letzte Regenschauer und Gewitter, sonst größtenteils gering bewölkt oder klar. Nächtliche Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Die ersten Tendenzen beim Wetter in Niedersachsen für den Sonntag sind sonnig. Laut Wetteronline.de soll es mit 26 Grad recht warm werden. Regnen soll es nicht und die Sonne scheint bis zu 12 Stunden. Sternschnuppen sind an diesem Wochenende allerdings nicht in Sicht.