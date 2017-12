Das sind die Google-Suchwörter des Jahres in Niedersachsen und Bremen

Landtagswahl und Schulausfall

Bremen/Niedersachsen - „Landtagswahl“ und „Schulausfall“ sind in Niedersachsen die Google-Suchwörter des Jahres gewesen. Die beiden Begriffe verzeichneten 2017 den höchsten Anstieg bei den Suchanfragen in Niedersachsen, wie Google am Mittwoch mitteilte.