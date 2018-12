Was googeln Niedersachsen am häufigsten? 

Hannover - Was hat die Google-Nutzer in Niedersachsen 2018 besonders interessiert? Klare Antwort: Das Relegationsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel im Mai.

Bei den allgemeinen Suchbegriffen verbuchte „Kiel - Wolfsburg“ unter Nutzern aus Niedersachsen in diesem Jahr die höchsten Zuwächse, teilte Google am Mittwoch mit. Der abstiegsgefährdete VfL Wolfsburg setzte sich sowohl im Hin- wie auch im Rückspiel gegen die Kieler durch und blieb in der Ersten Bundesliga.

Außerdem interessierten sich niedersächsische Google-Nutzer besonders für den Moorbrand in Meppen. Der Schwelbrand war Anfang September auf einem Bundeswehrgelände ausgebrochen und konnte erst nach mehreren Wochen wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Zu den Stichwörtern, bei denen im vergangenen Jahr ein besonderer Anstieg im Suchinteresse registriert wurde, gehörten auch „Eminem Hannover“, „IAA Hannover“ und „Chico Hannover“.Der Rapper Eminem hatte auf seiner Welttournee „Revival“ am 10. Juli in Hannover das einzige Deutschland-Konzert gegeben.

Die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) für Nutzfahrzeuge war im September gestartet. Kampfhundmischling Chico hatte Anfang April seine 52 Jahre alte, im Rollstuhl sitzende Besitzerin und deren 27 Jahre alten Sohn totgebissen. Die Veterinärbehörde ließ ihn einschläfern.

