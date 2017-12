Auto an Bahnübergang erfasst: Junge Frau lebensgefährlich verletzt

Zusammenstoß in Goldenstedt

Die Fahrerin musste aus ihrem Wagen befreit werden.

Goldenstedt - Am Freitagvormittag ist es in Goldenstedt (Kreis Vechta) an einem unbeschrankten Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Personenzug gekommen. Die 21-jährige Fahrerin des Wagens wurde nach der Kollision mit einer Nordwestbahn mit lebensgefährlichen Verletzungen aus ihrem Wagen befreit, teilte die Polizei am Freitag mit.