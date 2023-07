Beim Überholen: Motorradfahrer prallt in Trecker – 62-Jähriger aus Barnstorf stirbt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag während eines Überholvorgangs mit einem Trecker kollidiert. Der Mann starb in einem Krankenhaus.

Goldenstedt – Zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Barnstorf starb, ist es am Samstagnachmittag, 8. Juli, gegen 16 Uhr gekommen. Der Mann prallte auf der Barnstorfer Straße bei Goldenstedt (Landkreis Vechta) während eines Überholvorgangs in einen Trecker.

Landkreis Vechta: Motorradfahrer prallt in Trecker – 62-Jähriger aus Barnstorf stirbt

Nach Angaben der Polizei wollte der 62-Jährige zwei vor ihm fahrende Traktoren überholen. Dabei habe er übersehen, dass der vordere Trecker, der von einem 23-Jährigen aus Bassum gelenkt wurde, nach links abbog.

Ein 62-Jähriger aus Barnstorf ist nach einem Motorradunfall im Landkreis Vechta gestorben. (Symbolbild) © K. Schmitt/Imago

Der Motorradfahrer prallte in das Fahrzeug und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde am Samstag in ein Krankenhaus nach Quakenbrück gebracht, in dem er am Sonntag starb.

Motorradunfälle im Sommer: Tödliche Unglücke in der Region häufen sich

Immer wieder kommt es zu tödlichen Motorradunfällen im Sommer in der Region. Vor wenigen Tagen erst ist ein 23-jähriger Motorradfahrer zwischen Bremen und Syke in einen Peugeot geprallt. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Bundesstraße 6 musste für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Ebenso ist es im Juni im Landkreis Oldenburg zu mehreren schweren Motorradunfällen gekommen. Mitte des Monats ist laut Polizeibericht ein 54-jähriger Mann gegen eine Leitplanke der Autobahnüberführung auf dem Luchsendamm in Wardenburg geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Ursache des Unfalls ist ungeklärt, er war allein unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.