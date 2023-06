Ultraleichtflugzeug stürzt bei Göttingen ab

Von: Sebastian Richter

Im südlichen Niedersachsen stürzt ein Ultraleichtflugzeug ab. Der Pilot kann in einem Feld landen - und hat selbst gewaltiges Glück.

Göttingen - Am Samstagmittag (17. Juni) wurde die Feuerwehr zu einem schweren Flugzeugabsturz im Landkreis Northeim gerufen. Gegen 13:23 Uhr stürzte ein Ultraleichtflugzeug rund 200 Meter abseits der Kreisstraße 415 zwischen Bishausen und Sudershausen auf einem Feld ab. „Eine Außenlandung war für den Piloten nicht mehr möglich“, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Als Außenlandung bezeichnet man eine Landung außerhalb eines Flugplatzes - in diesem Fall spricht die Feuerwehr also von einer Notlandung. In der Überschrift der Pressemitteilung ist von einem „Flugzeugabsturz“ die Rede.

Dem Piloten gelang es, die umliegenden dichten Waldgebiete bei der Notlandung zu meiden. Glücklicherweise blieb der Pilot unverletzt. Eine Rettungswagenbesatzung des Arbeiter-Samariter-Bundes untersuchte den Mann und konnte keinerlei Verletzungen feststellen. Der Pilot hatte offenbar großes Glück im Unglück. An dem Flugzeug entstand dagegen durch den Aufprall ein Totalschaden.

In der Nähe von Göttingen ist ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. © Feuerwehr Northeim

Leichtflugzeug bei Göttingen abgestürzt: Ursache noch unklar

Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit und Bevölkerungswarnung der Kreisverwaltung waren gemeinsam mit Gemeindebrandmeister Dirk Sauerland und seinem Stellvertreter Volker Klinge vor Ort im Einsatz. Die genaue Ursache des Flugzeugabsturzes ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen. (spr)

