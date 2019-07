Filmreife Flucht - Polizei schießt auf Opel Vectra

Tatverdächtiger festgenommen

Eine temporeiche und filmreife Flucht lieferten sich in der Nacht zu Samstag zwei Männer in einem Opel Vectra. Die verfolgungsjagd führte von Herzberg über die B 27 und endete zunächst auf einer Weide in der Nähe der Rhume in Wollershausen (Landkreis Göttingen).