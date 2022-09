Göttingen erlaubt tägliches Oben-Ohne-Schwimmen in Schwimmbädern

+ © Annette Riedl/dpa In Göttingen dürfen Badegäste jetzt jeden Tag oberkörperfrei schwimmen gehen. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

In Göttingen können Badegäste künftig jeden Tag oberkörperfrei schwimmen gehen. Der Sportausschuss der Stadt stimmte mehrheitlich dafür.

Göttingen – In der Stadt Göttingen in Niedersachsen können Besucher und Besucherinnen künftig an jedem Tag oben ohne schwimmen gehen. Der Sportausschuss der Stadt stimmte nach positiver Resonanz der Badegäste mehrheitlich für die Regelung. „Die überwiegende Anzahl der Badegäste fand die Option gut“, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es habe nach Angaben der Stadt keine nennenswerten Vorkommnisse in den Bädern gegeben. Schätzungsweise vier bis fünf Menschen hätten pro Badetag die Regelungen genutzt.

Oben-Ohne in Schwimmbädern: Göttingen erlaubt Schwimmen mit nacktem Oberkörper in Bädern

Auslöser für den Beschluss war ein Vorfall, der sich im August 2021 ereignete. Eine non-binäre Frau, die sich nicht mit beiden Geschlechtern identifizierte, oben ohne schwimmen. Das Schwimmbad sprach die Frau darauf an, da es gegen die Badeordnung verstoße. Das löste viele Diskussionen darüber auf, ob Oben-Ohne Schwimmen erlaubt werden sollte.

Nach Diskussionen um eine „Oben-Ohne“ Regelung führte Göttingen eine Testphase ein

Die vielen Diskussionen resultierten in einer „Oben-Ohne“-Testphase bis zum 31. August. Seit Mai war das „oben-ohne“ Schwimmen nur an den Wochenenden in den vier städtischen Schwimmbädern möglich. Viele Gäste fragten sich, was nach der Göttinger „Oben-ohne“-Test-Phase passieren würde. Zu beobachten war damals schon, dass es ungewöhnlich viele Besucher gab beim Oben-Ohne Schwimmen. (Mit Material der dpa)