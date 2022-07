Göttingen: 10.000 Menschen müssen wegen Bomben-Verdacht ihre Häuser verlassen

Von: Anika Zuschke

Teilen

Wegen Bomben-Verdacht werden am Wochenende etliche Straßen in Göttingen gesperrt und 10.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. (Symbolbild) © Oliver Mehlis/dpa

Aufgrund der etwaigen Entschärfung von Weltkriegsbomben müssen tausende Göttinger am Wochenende ihre Häuser verlassen. Welche Straßen gesperrt werden.

Göttingen – Etwa 10.000 Menschen müssen am Samstag und Sonntag wegen der möglichen Entschärfung mehrerer Weltkriegsbomben ihre Häuser in Göttingen verlassen. Wie die Stadt mitteilte, sollen weite Teile der Göttinger Weststadt im Zuge dessen evakuiert werden. Dabei soll es auch zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr kommen.

Göttingen: Wegen möglicher Bomben-Entschärfungen müssen 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, tritt die Evakuierungszone am Samstag, 30. Juli 2022, von 6:00 Uhr an in Kraft – diese ist für den Verkehr komplett gesperrt. Das betrifft auch den Bahnhof Göttingen. Am Montag, 1. August 2022, werden die Sperrungen aller Voraussicht nach wieder aufgehoben.

In dem Zeitraum dürfen sich in einem Radius von 1000 Metern um die Blindgänger-Verdachtspunkte keine Menschen mehr aufhalten. Sollten an den Verdachtsstellen Blindgänger gefunden werden, müssen diese nämlich laut NDR.de entschärft oder gesprengt werden.

Welche Straßen am Samstag und Sonntag gesperrt sind und welche offen bleiben, zeigt diese Übersicht der Stadt:

Am Güterverkehrszentrum: Fahrtrichtung Güterbahnhofstraße, frei bis Kreisel Einfahrt Fa. Novelis (die Zufahrt zur Fa. Novelis ist frei)

Annastraße: durchgehend befahrbar

Arndstraße: frei von Goßlerstraße bis zur Annastraße

Berliner Straße: durchgehend befahrbar

Bertheaustraße: frei zwischen Annastraße und Goßlerstraße

Emilienstraße: vollständig gesperrt

Godehardstraße: vollständig gesperrt

Grätzelstraße, Fahrtrichtung Königsallee: frei bis Einfahrt Sportstätte/Schnitzelparadies

Greitweg, Fahrtrichtung Königsstieg: frei bis Ausfahrt Saline (die Durchfahrt Richtung Industriestraße ist frei)

Groner Landstraße, stadtauswärts (Fahrtrichtung Posthof): frei von Groner-Tor-Straße bis Bahnbrücke

Hannoversche Straße, stadteinwärts: frei bis Ausfahrt Liebrechtstraße

Im Rinschenrott, stadteinwärts: frei bis Bahnübergang (Höhe Haus-Nr. 6)

Jheringstraße, stadteinwärts: frei bis Einfahrt Kommendebreite

Kasseler Landstraße, stadteinwärts: frei bis Einfahrt Salinenweg

Königsallee, stadteinwärts (Fahrtrichtung Kreisel Hagenweg): frei bis zum Bahnübergang (die Zufahrt zur ARAL-Tankstelle ist frei)

Kreuzbergring, Fahrtrichtung Weender Landstraße: frei bis Annastraße

Stresemannstraße, Fahrtrichtung Königsallee: frei bis Bahnübergang (Höhe Haus-Nr. 23)

Weender Landstraße, stadtauswärts: frei ab Arndtstraße

Weender Landstraße: Weender Straße/Heinz-Ehrhard-Platz – Fahrtrichtung Weende frei bis ESSO-Tankstelle (die Zufahrt zur ESSO-Tankstelle ist frei).

Stadt Göttingen hat wegen Bomben-Verdacht am Wochenende ein Evakuierungszentrum eingerichtet

Für diejenigen, die sich keine private Unterkunft organisieren konnten, richtet die Stadt Göttingen ein Evakuierungszentrum ein. Darüber hinaus stellt die niedersächsische Stadt eine Telefon-Hotline unter der Nummer (0551) 400 50 50 zur Verfügung, die am Wochenende voraussichtlich rund um die Uhr erreichbar sein wird.

Für die etwaigen Bomben-Entschärfungen werden rund 1800 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und technischem Hilfswerk im Einsatz sein, berichtet dpa. Busse und Bahnen werden vorübergehend umgeleitet oder fallen aus.

Bomben-Entschärfungen in Norddeutschland: 250-Kilo-Bombe in Oldenburg

Bomben-Entschärfungen scheinen derzeit keine Seltenheit zu sein: Mitte Juli wurden zwei Stadtteile in Oldenburg evakuiert, um eine 250-Kilo-Bombe auf dem Fliegerhorst-Gelände zu entschärfen. In Hamburg musste derweil vor wenigen Tagen der Bahnverkehr infolge eines Bombenfundes gesperrt werden.