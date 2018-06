Polizei sucht nach Hinweisen auf weitere Taten eines Serienmörders

Zusammenhänge mit Göhrdemorden

Lüneburg - Auf den Spuren eines mutmaßlichen Serienmörders hat die Polizei in Lüneburg ihre bisherigen Erkenntnisse Dienststellen im In- und Ausland zur Verfügung gestellt. So sollten Straftaten auf mögliche Zusammenhänge mit den Göhrdemorden und dem Fall Birgit Meier von 1989 überprüft werden, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Lüneburg am Freitag.