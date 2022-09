„Göhrde-Morde“: Mit alten Telefonbüchern verfolgen Ermittler neue Spur

Von: Johannes Nuß

Teilen

Was ist im Sommer ‘89 im Staatsforst Göhrde passiert? Mehr als 30 Jahre nach den Morden tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Ein Telefonbuch bringt neue Erkenntnisse.

Göhrde/Lüneburg – Es ist Sonntag, der 21. Mai 1989, als sich Ursula und Peter Reinhold aus Hamburg auf zum Sonntagsspaziergang in der Göhrde in Niedersachsen machen. Es ist leicht bewölkt, die Temperaturen sollen heute noch auf bis zu 20 Grad steigen. Ideales Wetter, um einen gemütlichen Spaziergang durch Norddeutschlands größtes Mischwaldgebiet zu unternehmen, und in einer unbeobachteten Lichtung ein Sonnenbad zu nehmen. Doch, es ist ein Sonntagsspaziergang, von dem Ursula und Peter Reinhold nie wieder zurückkehren sollen. Erst rund sieben Wochen später werden die Leichen der beiden Hamburger entdeckt, am 12. Juli 1989. Auf einen Schlag wird der Staatsforst bundesweit bekannt, ganz Deutschland spricht über die „Göhrde-Morde“.

Göhrde-Morde 1989: Ermittler gehen neuen Spuren nach – Telefonbuch bringt neue Erkenntnisse

Am Tag der Entdeckung geschieht unweit des Fundorts der Leichen erneut ein Doppelmord. Die Ermittler gehen bis heute davon aus, dass es sich bei beiden Taten um den gleichen Täter handelt. Ein dringend tatverdächtiger Friedhofsgärtner allerdings hat sich kurz nach seiner Festnahme das Leben genommen. Indizien sprechen dafür, dass er der Täter war und wahrscheinlich auch noch andere Menschen umgebracht haben soll. Gesichert ist das allerdings nicht, es könnte auch ein anderer Täter oder gar Mittäter infrage kommen.

Auch nach mehr als 30 Jahren nach den Doppelmorden in der Göhrde tappt die Polizei weitestgehend im Dunkeln. Jetzt hat ein Telefonbuch neue Erkenntnisse gebracht. © Michael Behns/dpa

Ein mehr als 30 Jahre altes Telefonbuch hat die Ermittler nun im Fall der sogenannten Göhrde-Morde weitergebracht. Es war diesen Sommer nach einem Aufruf der Polizei aufgetaucht. Das Telefonbuch aus dem Jahr 1989 habe Ermittlungsansätze ergeben, sagte Polizeisprecherin Julia Graefe in Lüneburg der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Angaben dazu wollte sie aber wegen der laufenden Ermittlungen nicht machen.

Göhrde-Morde 1989: Ermittlungen ergeben neue Kontakte zu Personen, die sich bisher nicht gemeldet hatten

Im Juli hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten, weil sie in dem Kriminalfall einer bisher nicht verfolgten Spur nachgeht. Sie wollten bestimmte damalige Telefonnummern mit der Vorwahl 040 abgleichen. Bloß: Bisher hatten die Beamten kein entsprechendes Telefonbuch zur Verfügung. Wenig später wurden die Ermittler fündig. „Wir haben noch Telefonbücher darüber hinaus bekommen“, berichtete Graefe. Etwa aus den Jahren 1990 und 1991. Die würden derzeit archiviert, um sie in anderen Fällen nutzen zu können. „Wir haben jetzt keine Lücken mehr in unserem Archiv.“

Die Göhrde-Morde – was ist das? Die „Göhrde-Morde“ bezeichnen den gewaltsamen Tod von zwei Paaren in der Gemeinde Göhrde im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg im Sommer 1989. Der Hauptverdächtige, ein Friedhofsgärtner, beging im Jahr 1993 in Untersuchungshaft Suizid. Die Polizei prüft aber Hinweise auf einen mutmaßlichen Mittäter. Das Sachgebiet „Cold Case“ der Lüneburger Polizei ermittelt seit 2017 in dem Fall.

Neben den bereitgestellten Telefonbüchern waren laut Polizei auch weitere Hinweise zu den Ermittlungen eingegangen. „Es haben sich auch Kontakte ergeben zu Personen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben“, sagte die Polizeisprecherin.