Grill glimmt: Frau ohnmächtig

Osterode – Ein glimmender Grill in der Wohnung einer sechsköpfigen Familie hat in der Nacht zum Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz in Osterode am Harz gesorgt.

Eine Frau sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers hatte die Familie am Abend zunächst im Freien gegrillt. Um ihn vor Regen zu schützen, stellte die Familie den Grill dann auf dem Wohnungsflur ab und legte sich zum Schlafen nieder. Doch vermeintlich gelöschte Kohle glühte weiter. In der Nacht sei der Familienvater dann vom Qualm aufgewacht und habe Alarm geschlagen, sagte der Polizeisprecher. Die Ehefrau wurde wegen des Rauchgases bewusstlos. Der Familienvater und die vier Kinder blieben unverletzt. Inzwischen gehe es der Frau besser. dpa

