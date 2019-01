Schnee im Norden: Wetterdienst warnt vor Glatteis ab Freitagabend

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und so gut wie keinem Niederschlag droht am ab Freitagabend Glättegefahr. Einsetzender Schnee könnte im Lauf des Abends und der Nacht zu Samstag die Straßen glatt werden lassen.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis zum Nachmittag mit keinen markanten Wetterereignissen, die Kälte werde etwas abnehmen, während es im weiteren Verlauf des Tages von Nordwesten zu Niederschlag kommen wird.

Die Warnung vor Glatteis gilt in der Region rund um Bremen zwischen Freitag um 20 Uhr und Samstag um 6 Uhr. Danach steigen die Temperaturen deutlich über den Gefrierpunkt.

Am Samstag wandert der Niederschlag und damit die Glättegefahr weiter in den Osten und Süden Deutschlands zunächst Schneefall, in Regen übergehend. An der Nordsee sowie auf hohen Berggipfeln rechnen die Wetterexperten weiterhin mit Sturmböen.

