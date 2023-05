Gewitter-Warnung in Niedersachsen – gleich mehrere Regionen betroffen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Starke Gewitter treten in Niedersachsen auf. Da ist sich der DWD sicher und gibt Warnungen der Stufe 2 für bestimmte Regionen heraus.

Hannover/Bremen – Es knallt in Niedersachsen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt Warnungen der Stufe 2 (Warnungen vor markantem Wetter) für bestimmte Regionen im Bundesland heraus. Neben heftigen Gewittern soll es auch zu Starkregen und Sturmböen kommen.

Gewitter, Starkregen und Sturm: Unwetter fegen in den kommenden Tagen über Niedersachsen

Nachdem in Niedersachsen bereits ein Blitz in eine Bushaltestelle – in der zwei Kinder warteten – krachte, sowie einer in ein Dach eines Wohnhauses einschlug, gibt der DWD weitere Warnungen vor Gewitter heraus. Am heutigen Dienstag, 9. Mai 2023, kommt es demnach im Osten und teilweise unterhalb Bremens zu starken Gewittern. Die genauen Regionen können auf einer Karte des DWD eingesehen werden, die regelmäßig aktualisiert wird.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor markanten Wetter in Niedersachsen. Schwere Gewitter, Starkregen und Böen sind in bestimmten Regionen zu erwarten. © Philipp von Ditfurth/Dpa

Und auch am Mittwoch reißt das schlechte Wetter nicht ab. „Während im Osten zunächst noch Hochdruckeinfluss wetterbestimmend ist, haben auf den Westen atlantische Tiefausläufer auf Niedersachsen und Bremen übergegriffen, die am Mittwoch auch das östliche Niedersachsen erfassen“, berichtet der DWD. So soll es im Tagesverlauf im Westteil Niedersachsens einzelne Gewitter mit Starkregen bis zu 25 l/qm und Böen bis 60 km/h geben.

Wettervorhersage für Niedersachsen: Donnerstag vereinzelt Gewitter, Freitag freundlich, bis zu 22 Grad

Ab den Nachmittagsstunden bis in die Nacht sei zudem westlich der Weser lokal länger anhaltender Starkregen mit Mengen um 30 l/qm in 6 h gering wahrscheinlich. Dabei soll es 15 bis 18 Grad, auf den Inseln um die 14 Grad warm werden. Außerdem wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus wechselnden Richtungen.

Am Donnerstag sei es anfangs neblig, sonst wechselnd bewölkt, mit Schauern und wieder vereinzelten Gewittern. Die Höchsttemperatur beträgt dabei um die 19 Grad. Am Freitag soll es dann endlich wieder freundlich werden. „Mit Ausnahme einzelner Schauer niederschlagsfrei“, berichtet der DWD. Die Höchstwerte auf den Inseln betragen um die 15 Grad, sonst herrschen in Niedersachsen zwischen 19 und 22 Grad.