Krachender Donner-Dienstag im Norden: Wetter in Niedersachsen bringt Gewitter

Von: Felix Busjaeger

Das Wetter in Niedersachsen kennt keine Pause. Auch am Dienstag sind Gewitter möglich. Tropennächte gibt es allerdings nicht. Die Wetterprognose.

Hannover/Bremen – Das Wetter in Niedersachsen und Bremen lässt es wieder krachen: Nachdem Deutschland in den vergangenen Tagen fest in der Hand von einer heftigen Hitzewelle war, folgt nun die Abrechnung. Bereits am Montag war das Wetter im Norden teilweise geprägt von Gewittern und Unwettern – dieser Trend hält auch am Dienstag, dem 20. Juni, weiter an. Die Ausläufer eines Tiefs zwischen Schottland und Island überqueren das nördliche Bundesland und sorgen dafür, dass das Niedersachsen-Wetter zunehmend gewittrig wird.

Wetter in Niedersachsen mit Gewitter: Unwetter im Norden weiter möglich

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Wetterprognose für den 20. Juni schreibt, könne es in Niedersachsen und Bremen teilweise zu starken Gewittern und Hitze kommen. Auch die Gefahr eines Unwetters besteht. Das Wetter in Niedersachsen ist verbunden mit Starkregen mit einer Menge von bis zu 15 l/qm. Wie bereits in den vergangenen Tagen beim Niedersachsen-Wetter ist es möglich, dass die Regenmengen in kurzer Zeit niedergehen. Heftiger Starkregen über 25 l/qm ist wenig wahrscheinlich.

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. In Niedersachsen könnte es wieder ungemütlich werden (Symbolbild) © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Während das Unwetter in Niedersachsen an Fahrt aufnehmen könnte, ist auch mit stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h zu rechnen. Der Wind kommt vorzugsweise aus Südwest.

Sturmböen und Hagel beim Wetter in Niedersachsen: Unwetter rollt auf den Norden zu

Auch zum Abend hin gönnt sich das Wetter in Niedersachsen keine Pause: Für die späten Abendstunden warnt der DWD vor gebietsweise starkem Gewitter mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 l/qm. Sturmböen und Hagel sind ebenfalls möglich.

Zudem gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit für unwetterartigen Starkregen, der mit deutlich größeren Niederschlagsmengen, größeren Hagelkörnern und Sturmböen um 80 km/h einhergehen könnte. An der Nordsee wird mäßiger Wind erwartet. In der Nacht zu Mittwoch, dem 21. Juni, werden die Temperaturen nicht unter 18 Grad fallen.

Wetterprognose für Niedersachsen: Wetter wieder beständig – keine Tropennächte

Da das Niedersachsen-Wetter nachts nicht die Temperaturgrenze von 20 Grad überschreitet, bleibt dem Norden eine tropische Sommernacht erspart. Das Wetter in Niedersachsen startet am Mittwoch mit Schauern und Gewittern. Im Verlauf des Vormittags klart es dann weiter auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 22 Grad auf Norderney, 27 Grad in Bremen und 29 Grad zwischen Wendland und südlichem Weserbergland. Aktuell warnt der DWD vor keinen weiteren Unwettern im Norden. (fbu mit dpa)