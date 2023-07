Hagel und Starkregen am Abend: Wetter in Niedersachsen weiter von Gewittern geprägt

Von: Dagmar Schlenz

Nach kurzer Beruhigung beim Wetter in Niedersachsen zogen in der Nacht auf Mittwoch wieder Gewitter über Niedersachsen – Starkregen und Sturmböen inklusive.

Update vom Mittwoch, 12. Juli: Nach einer unruhigen Nacht, in der mehrere Gewitter über Niedersachsen gezogen sind, werden an mehreren Orten die Folgen sichtbar. Insgesamt verlief die Nacht auf Mittwoch trotz Blitz, Donner und Starkregen eher glimpflich. Vor allem im Vergleich zum Süden der Republik fallen die Schäden gering aus. Mitunter standen beispielsweise Straßen unter Wasser, in Oldenburg kam es zu einem Wassereinbruch in ein Krankenhaus. (kom)

Erstmeldung vom Dienstag, 11. Juli: Bremen/Hannover – Auch für Dienstag, 11. Juli, sind für Niedersachsen wieder Gewitter angekündigt, die Starkregen, Hagel und Sturmböen im Gepäck haben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Abend und die Nacht zum Mittwoch eine Unwetterwarnung herausgegeben. Schon am Montag hatte es in Niedersachsen Warnungen vor Wetter-Chaos mit Gewittern gegeben. Immer wieder zogen in den vergangenen Tagen Gewitter über das Bundesland.

Niedersachsen-Wetter am Dienstag: DWD warnt vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen

Das Wetter in Niedersachsen bleibt weiterhin wechselhaft. Am Dienstagvormittag und am Nachmittag soll es laut Prognose des DWD noch verbreitet sonnig sein. In Ostfriesland ziehen dann im Tagesverlauf Wolken auf, später kommt es zu schauerartigem Regen. Für den Abend warnen die Wetterexperten des DWD vor starken Gewittern aus Südwesten.

Am Sonntag, 9. Juli, kam es nach einem Blitzeinschlag in einem Freibad zum Austritt von Chlorgas. In der Folge musste eine Familie evakuiert werden. In Syke wurde eine 20 Meter hohe Esche von einem Blitz gespalten. Jetzt könnte es wieder krachen, dazu kommen Starkregen, Sturmböen und kleinkörniger Hagel. Es wird mit Regenfällen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet, die Sturmböen können Windgeschwindigkeiten bis 85 km/h (9 Beaufort) erreichen. Auch örtlich unwetterartige Entwicklungen mit heftigen Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit schließt der DWD nicht aus.

Hitze in Niedersachsen am Dienstag – Starkregen auch abseits der Gewitter

Bereits am Sonntag musste wegen eines Unwetters unter anderem ein Feuerwehr-Zeltlager in Weyhe (Landkreis Diepholz) evakuiert werden, jetzt drohen erneut Gewitter und Starkregen. Tagsüber soll es von den Mittelgebirgen bis zum Wendland mit 33 Grad sehr heiß werden. In Bremen steigen die Temperaturen auf 30 Grad, auf den Inseln werden es um 25 Grad. Tagsüber weht der Wind schwach bis mäßig, an der Küste teils frisch aus südlichen Richtungen.

Am Abend dreht der Wind auf West, das Frontensystem eines von Irland zu den Shetlandinseln ziehenden Tiefs greift auf Niedersachsen und Bremen über. Es kommt zu Gewittern und Starkregen, der auch abseits der Gewitter auftreten kann. Der DWD spricht von Regenmengen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden.

Wetter in Niedersachsen bleibt unbeständig – weitere Gewitter möglich

Der Mittwoch soll laut Prognose des DWD wechselnd bewölkt werden, vor allem in der Nordwesthälfte ist mit Schauern und kurzen, teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Es wird etwas kühler, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad in Emden und 26 Grad in Braunschweig, auf den Inseln um 19 Grad. Es weht ein in Böen starker bis stürmischer Wind aus Südwest bis West.

Für die Nacht zum Donnerstag ist es teils wolkig, teils klar angekündigt. An der Nordsee kann es wiederholt kräftige Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen um 13 Grad, dazu kommt schwacher bis mäßiger, an der See frischer Südwestwind. Am Donnerstag wechseln sich sonnige Abschnitte und starke Bewölkung mit Schauern oder Gewittern ab. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad, auf den Inseln werden es wohl um die 19 Grad. Der Wind aus Südwest bis West frischt im Laufe des Tages stark böig auf.