Starkregen und heftige Gewitter: Sturmtief Nikolaus prallt auf Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Das Sturmtief Nikolaus macht auch vor Niedersachsen nicht Halt und beeinflusst das Wetter. Es wird zu Gewittern und Sturmböen im Norden kommen.

Hannover/Bremen – Das war es wohl erst einmal mit dem Sommer: Das Sturmtief Nikolaus bringt Wind, Regen und Gewitter nach Niedersachsen. Das Wetter wird in den kommenden Tagen durchwachsener – Sturmböen, Hagel und Starkregen sind möglich.

Sturm, Starkregen und Gewitter: Niedersachsen-Wetter von Sturmtief Nikolaus beherrscht

Das Sturmtief Nikolaus, das sich in den vergangenen Tagen im Nordatlantik gebildet hat, prallt auf Niedersachsen. Das bedeutet für das Wetter: sinkende Temperaturen, mehr Regen und eventuell sogar wieder Starkregen, wie bereits vor einigen Tagen im Norden.

Das Sturmtief Nikolaus wird in den kommenden Tagen das Wetter in Niedersachsen bestimmen. Starkregen, Gewitter und Sturmböen sind insbesondere an den Küsten zu erwarten. (Montage) © DWD/Olaf Döring/Imago

Bereits am heutigen Freitag sind die Auswirkungen zu spüren: Starke Gewitter mit stürmischen Böen um die 65 km/h und Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sind laut Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) möglich.

Wetter in Niedersachsen bleibt auch am Wochenende stürmisch und regnerisch

Am Samstag beruhigt sich die Gewitterlage, der Regen aber bleibt in Niedersachsen. Aus Osten kommt eine ausgereifte, dichte Wolkenfront auf Niedersachsen zu. Die schauerartigen und verstärken Regen mit sich, die Temperaturen sinken auf Höchstwerte um die 17 Grad.

Am Sonntag prallt der Wind auf die Küsten im Norden. Starker bis stürmischer Westwind der Stärke Beaufort 8 (bis zu 74 km/h) fegt über die Inseln und das niedersächsische Bergland hinweg. In der Nordhälfte des Bundeslandes wird es weiter regnen, im Süden herrscht ein Wechsel zwischen Wolken und Sonne.

Die Sturmböen werden auch in der Nacht zu Montag nicht abreißen und den Montag ähnlich gestalten wie das Wochenende. Wiederholter Regenschauer, viel Wind in Küstennähe und Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Lediglich am Dienstag wird der Wind im Binnenland etwas schwächer, die stürmischen Böen halten auf den Inseln jedoch weiter an.