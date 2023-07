Hitze-Hammer am Samstag: Bis zu 33 Grad in Niedersachsen – Unwetter mit Hagel drohen

Von: Lia Stoike

Teilen

Am Samstag wirft das Wetter in Niedersachsen die Menschen ordentlich von links nach rechts. Zuerst ist das Niedersachsen-Wetter brütend heiß, dann kommt das Unwetter.

Niedersachsen – Holt die Badehose und den Bikini raus – heute wird es richtig heiß in Niedersachsen. Bis zu 33 Grad kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Das Wetter in Niedersachsen schreit förmlich danach, den Tag am Strand oder am Badesee zu verbringen. Woanders ist es vermutlich auch nicht auszuhalten, vor allem an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Hier wird es am wärmsten. Allerdings nur bis nachmittags, denn dann gibt es eine Abkühlung – auch beim Niedersachsen-Wetter: Vielerorts ziehen Gewitter auf und es wird ungemütlich. So schnell wie die Hitze gekommen ist, so schnell geht sie auch wieder.



Hier erfahren Sie, wie das Wetter während des Deichbrand-Festivals 2023 wird.

Wetter in Niedersachsen: Bis zu 33 Grad in Niedersachsen – Gewitter drohen am Nachmittag

„Heute führt das Frontensystem eines Tiefs bei den Britischen Inseln eine sehr warme bis heiße und gewitterträchtige Luft nach Niedersachsen und Bremen heran“, so der DWD in seinem aktuellen Lagebericht zum Wetter in Niedersachsen. Am Vormittag ist es im Südosten zunächst wolkig, dann ziehen ab nachmittags teils kräftige Schauer mit Starkregen und auch unwetterartige Gewitter über das Land, teilweise mit Hagelschauern. Es werden vereinzelt schwere Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde beim Niedersachsen-Wetter erwartet.

Ein Hitze-Hammer bringt am Samstag bis zu 33 Grad auf die Thermometer in Niedersachsen. Ab nachmittags drohen Unwetter mit Hagel. (Symbolbild) © dpa/Lars Penning/Julian Stratenschulte

Tagsüber kann es an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, besonders im Wendland und um Helmstedt sowie Wolfsburg zu stärker Wärmebelastung kommen. Während im Inland, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt bis zu 33 Grad erwartet werden, saust auch das Thermometer in Ostfriesland und den Ostfriesischen Inseln auf 26 Grad hoch.