15-Jährige in Nienburg getötet: Ermittler nennen Details zu Verdächtigen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 15-Jährigen aus Nienburg an der Weser vor mehr als 50 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Verden mehr Details bekanntgegeben.

Nienburg – In einem Cold Case in Nienburg hat die Polizei neue Informationen zu den fünf Verdächtigen bekannt gegeben. Die Beschuldigten seien zwischen 71 bis 75 Jahre alt, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Vier der Männer sollen sich mit dem Opfer in einer Wohnung aufgehalten haben. „Und zwar zu der Zeit, als sie verschwunden ist“, sagte der Sprecher. Der fünfte Mann sei nach einem Hinweis ebenfalls wegen „zeitlicher und örtlicher Zusammenhänge“ in den Fokus der Ermittlungen geraten.

Elke Kerll wird seit mehr als 53 Jahre vermisst. © Polizei

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Elke Kerll Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Im Jahr 2018 hatte die Polizei – fast 50 Jahre nach Elkes Verschwinden – den Fall wieder aufgenommen. Umfangreiche Vorprüfungen ließen den Schluss zu, dass das Mädchen ermordet wurde, hieß es damals von der Staatsanwaltschaft Verden. Die Leiche wurde bisher nicht gefunden.

Cold Case: 15-Jährige in Nienburg getötet – Sie war feiern und hat dann bei Bekannten übernachtet

Im April hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, gegen fünf Verdächtige wegen Mordverdachts zu ermitteln. Zuvor hatten Spezialhunde im März ein Gelände in Nienburg nach menschlichen Überresten abgesucht. Dabei sei aber nichts gefunden worden, sagte der Sprecher. Auch nach dem zuletzt gestarteten Zeugenaufruf seien keine relevanten Hinweise eingegangen.

Die Jugendliche hatte in der Nacht zum 14. Dezember 1969 in einer Diskothek gefeiert und dann in der Wohnung von Bekannten übernachtet. Am folgenden Morgen wollte sie per Anhalter zu ihrer Arbeitsstätte fahren. Dort kam sie nicht an.