Gesetzentwurf zu Waffenverbotszonen: Niedersachsen und Bremen ergreifen Initiative

Beratung im Bundesrat

+ © dpa/Daniel Bockwoldt Niedersachsen und Bremen fordert Waffenverbotszonen in Deutschland. © dpa/Daniel Bockwoldt

Tödliche Angriffe mit Stichwaffen so wie in Chemnitz 2018 bringen das Thema Messerverbot in Deutschland immer wieder auf die politische Agenda. Niedersachsen und Bremen haben im Bundesrat jetzt die Initiative ergriffen.