Geldräuber gehen leer aus - Automat widersteht Sprengung

Stelle - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Stelle im Kreis Harburg haben die unbekannten Täter mit leeren Händen die Flucht ergriffen.

Obwohl der Geldautomat durch die Explosion am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr erheblich beschädigt wurde, kamen die Kriminellen nicht an das zusätzlich gesicherte Geld heran, teilte die Polizei mit. Als die Beamten kurz nach der Explosion an der Bank eintrafen, waren die Täter bereits weg.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl versuchter Automatensprengungen in Niedersachsen zwar auf 54 an, die Täter machten aber seltener als früher Beute. Grund ist, dass die Automaten besser gesichert sind.

