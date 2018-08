Geldautomat übersteht zwei Sprengversuche

Rosche - Ein Geldautomat im kleinen Rosche (Landkreis Uelzen) hat innerhalb weniger Tage zwei Sprengversuche überstanden, ohne seinen Inhalt preiszugeben. Wie beim ersten Versuch vom vergangenen Mittwoch konnten die Täter auch am Sonntag keine Beute machen.

Erneut entstand aber Sachschaden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Möglicherweise sei Gas in den Automaten geleitet worden, um so die Explosion auszulösen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Vorfälle Teil einer ganzen Serie von ähnlichen Taten in der Region sind. So waren in den vergangenen Monaten unter anderem in Suderburg, Oetzen und Embsen Automaten gesprengt worden.

Die Zahl derartiger Sprengungen in Niedersachsen hat in den vergangenen Monaten drastisch zugenommen. Seit Jahresbeginn registrierte die Polizei allein bis Anfang August bereits 38 entsprechende Taten. Das waren nach Angaben des Landeskriminalamts in Hannover rund 65 Prozent mehr als im gesamten Vorjahr - 2017 waren landesweit 23 Automaten-Sprengungen gezählt worden.

dpa

