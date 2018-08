Geiselnahme von Gladbeck: Politiker wollen der toten Silke Bischoff in Stuhr gedenken

Hannover/Bremen - 30 Jahre nach dem Geiseldrama von Gladbeck werden Spitzenpolitiker der damals betroffen Bundesländer das Grab von Silke Bischoff besuchen.

Die Regierungschefs aus Nordrhein-Westfalen und Bremen, Armin Laschet (CDU) und Carsten Sieling (SPD), sowie die niedersächsische Europaministerin Birgit Honé wollen am 16. August an ihrem Grab in Stuhr Kränze niederlegen, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Donnerstag mit.

Die damals 18-jährige angehende Staatsanwaltsgehilfin war bei der Befreiungsaktion nach einer dreitägigen öffentlichen Verbrecherjagd im Kugelhagel gestorben. Bei dem über weite Strecken von Fernsehkameras übertragenen 54-stündigen Drama mit Verfolgungsfahrten durch NRW, Bremen, Niedersachsen und Holland waren zwei Geiseln und ein Polizist gestorben.

Die junge Silke Bischof stand im Fokus der Aufmerksamkeit sowohl der Medien als auch eines der Geiselgangster. Beide Verbrecher waren 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt worden; einer von ihnen ist seit Februar mit neuer Identität auf freiem Fuß.

dpa